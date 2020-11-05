Лунный мото-вездеход для NASA

По мере того, как человечество ближе и ближе подбирается к тому, чтобы начать колонизацию других планет, сама идея межпланетных путешествий проникает во все слои общества – не только конструкторы, но и производители одежды, режиссёры, концептуальные художники.

Российский дизайнер Андрей Фабишевский создал проект лунного мотоцикла. Рабочее название простое – «Мотоцикл NASA». Технически у байка длинная колёсная база и трубчатая рама весьма необычной конструкции. Колёса имеют внутренний каркас из трубок в форме звезды Давида, а шины вполне предсказуемо красуются внедорожным протектором.

Седло имеет встроенный амортизатор для большего комфорта при езде по пересечённой местности. Подвеска тут идиосинкразическая. Мотоцикл полноприводный, что очень необычно для двухколёсного транспорта. Над передним колесом есть багажная полка.