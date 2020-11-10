Самые необычные гранаты мира – ТОП-5

Говорят, что бог современной войны – это артиллерия. В таком случае ручные гранаты можно считать «божком». За века развития военной мысли они прошли долгий путь от жестянок коробки с порохом, то относительно сложного устройства, способного не только уничтожить целый взвод солдат противника, то даже вывести из строя единицы бронетехники.
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Фугасная граната МК3
Американская «комнатная» граната. Она предназначены для противодействия вражеской живой силе в условиях ограниченного пространства – в здания, окопах, блиндажах, подвалах. Корпус сделан из плотного картона (!!!) с пропиткой.
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Объёмно-детонирующая РГ-60ТБ
Эта игрушка российского производства в момент взрыва распыляет облако термобарической смеси, которая воспламеняется и обеспечивает взрыв. Могут её применять как на открытом пространстве, так и в зданиях.
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Кумулятивная граната с парашютом РКГ-3
Советская штучка. Состоит на вооружении с 1950 года. Кумулятивная струя способна прожечь броню толщиной до 200 мм. Оснащение парашютом позволяет бросать гранату «навесом» на бронетехнику, чтобы заряд опустился на цель под прямым углом.
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Пластмассовая LU 213
Эта граната имеет пластиковый корпус. Но этим не заканчиваются необычные характеристика этой француженки. Поражающая начинка скорее напоминает нечто самопальное, нежели серийное, заводское вооружение – металлические шарики и моток сталистой проволоки с насечками.
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Каменная граната Volkshandgranate 45
В конце войны немцы были сильно ограничены в ресурсах. Потому пошли всякие «эрзацы». Вот такую гранату стали делать не из стали, а из бетона (!). При этом начиняли её щебнем и всевозможными металлическими отходами – обрезки, стружка из-под токарного станка и прочее. Всего было выпущено около 800 тысяч таких гранат.
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