Самые необычные гранаты мира – ТОП-5

Говорят, что бог современной войны – это артиллерия. В таком случае ручные гранаты можно считать «божком». За века развития военной мысли они прошли долгий путь от жестянок коробки с порохом, то относительно сложного устройства, способного не только уничтожить целый взвод солдат противника, то даже вывести из строя единицы бронетехники.

Фугасная граната МК3

Американская «комнатная» граната. Она предназначены для противодействия вражеской живой силе в условиях ограниченного пространства – в здания, окопах, блиндажах, подвалах. Корпус сделан из плотного картона (!!!) с пропиткой.

Объёмно-детонирующая РГ-60ТБ

Эта игрушка российского производства в момент взрыва распыляет облако термобарической смеси, которая воспламеняется и обеспечивает взрыв. Могут её применять как на открытом пространстве, так и в зданиях.

Кумулятивная граната с парашютом РКГ-3

Советская штучка. Состоит на вооружении с 1950 года. Кумулятивная струя способна прожечь броню толщиной до 200 мм. Оснащение парашютом позволяет бросать гранату «навесом» на бронетехнику, чтобы заряд опустился на цель под прямым углом.

Пластмассовая LU 213

Эта граната имеет пластиковый корпус. Но этим не заканчиваются необычные характеристика этой француженки. Поражающая начинка скорее напоминает нечто самопальное, нежели серийное, заводское вооружение – металлические шарики и моток сталистой проволоки с насечками.

Каменная граната Volkshandgranate 45

В конце войны немцы были сильно ограничены в ресурсах. Потому пошли всякие «эрзацы». Вот такую гранату стали делать не из стали, а из бетона (!). При этом начиняли её щебнем и всевозможными металлическими отходами – обрезки, стружка из-под токарного станка и прочее. Всего было выпущено около 800 тысяч таких гранат.