Переосмысление Spyder S1 от Ares Design

Создание машины без жёсткого верха – это всегда риск, отчасти авантюра. С одной стороны, это вроде как минимализм и чистое ощущение скорости. С другой – это просто неудобный ветер в лицо и беззащитность перед осадками. Всё зависит от уровня исполнения.

S1 вообще вышел только месяц назад, но Ares Design решило добить нас окончательно, разработав модификацию с ещё более маленькой крышей. Основой нового машины послужил Corevette C8 с 715-сильным двигателем V8, обеспечивающим разгон до сотки за 2,7 секунды.

Новый тип кузова, однако, повлёк за собой ряд изменений. Например, большое ветровое стекло теперь заменяют два дефлектора, которые направляют встречный поток воздуха над водителем и пассажиром, прямо в расположенные над головами воздухозаборники. Это создаёт «воздушную» крышу.

Цену пока не объявили, но есть данные по тиражу – всего 24 единицы.