Астрономический календарь на ноябрь 2020

Погода становится пасмурной, но в небе всё равно очень много интересного.

3 ноября – ОАЭ запустит свой спутник Falcon Eye 2. Место старта – французская Гвиана, ракета-носитель – Arianespace Soyuz.

10 ноября – SpaceX на своём Falcon 9 отправит на орбиту спутник Sentinel 6A в рамках совместной миссии Nasa, ЕКА, NOAA, CNES и Eumetsat. Задача спутника – мониторинг уровня мирового океана.

11-12 ноября – северный таврический метеорный поток (пик).

12 ноября – В 21-30 по Гринвичу ищите над восточным горизонтом пару Венера-Луна – должно быть видно до самого рассвета.

15 ноября – Новолуние.

16-17 ноября – метеоритный дождь Леониды (пик).

19 ноября – В 8-57 по Гринвичу растущий полумесяц будет в соединении с Юпитером. В тот же день, в 14-51 по Гринвичу – они соединятся ещё и с Сатурном – в вечернем небе должно быть видно всю троицу.

22 ноября – Falcon 9 доставит груз на МКС. Старт будет с мыса Канаверал во Флориде.

24 ноября – с плесецкого космодром российская ракета «Ангара-А5» отправится во второй испытательный орбитальный полёт.

25 ноября – В 19-46 растущая Луна соединится с Марсом – их будет видно на востоке после захода Солнца.

30 ноября – «Луна бобра», ноябрьское полнолуние, 9-30 по Гринвичу.

30 ноября – Falcon 9 с мыса Канаверал отправит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A.

Без даты – в ноябре SpaceX планирует отправить на орбиту 14-ю партию мини-спутников для сети Starlink (60 шт.).

– Также свой спутник планируют доставить на орбиту индусы. Старт будет с космического центра Сатиш Дхаван в Шрихарикоте.