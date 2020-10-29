Астрономический календарь на ноябрь 2020

Погода становится пасмурной, но в небе всё равно очень много интересного.
3 ноября – ОАЭ запустит свой спутник Falcon Eye 2. Место старта – французская Гвиана, ракета-носитель – Arianespace Soyuz.
10 ноября – SpaceX на своём Falcon 9 отправит на орбиту спутник Sentinel 6A в рамках совместной миссии Nasa, ЕКА, NOAA, CNES и Eumetsat. Задача спутника – мониторинг уровня мирового океана.
11-12 ноября – северный таврический метеорный поток (пик).
12 ноября – В 21-30 по Гринвичу ищите над восточным горизонтом пару Венера-Луна – должно быть видно до самого рассвета.
15 ноября – Новолуние.
16-17 ноября – метеоритный дождь Леониды (пик).
19 ноября – В 8-57 по Гринвичу растущий полумесяц будет в соединении с Юпитером. В тот же день, в 14-51 по Гринвичу – они соединятся ещё и с Сатурном – в вечернем небе должно быть видно всю троицу.
22 ноября – Falcon 9 доставит груз на МКС. Старт будет с мыса Канаверал во Флориде.
24 ноября – с плесецкого космодром российская ракета «Ангара-А5» отправится во второй испытательный орбитальный полёт.
25 ноября – В 19-46 растущая Луна соединится с Марсом – их будет видно на востоке после захода Солнца.
30 ноября – «Луна бобра», ноябрьское полнолуние, 9-30 по Гринвичу.
30 ноября – Falcon 9 с мыса Канаверал отправит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A.
Без даты – в ноябре SpaceX планирует отправить на орбиту 14-ю партию мини-спутников для сети Starlink (60 шт.).
– Также свой спутник планируют доставить на орбиту индусы. Старт будет с космического центра Сатиш Дхаван в Шрихарикоте.
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