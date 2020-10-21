10 самых мощных биноклей в мире

Для тех, кто любит смотреть в даль.
Бинокль очень пригодится на охоте, рыбалке, просто при выезде на природу или даже при посещении массового мероприятия – на концерте, футбольном матче или в театре.
Вот десятка самых мощных биноклей:
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Nikon Monarch 5 20×56
Тут использована оптическая схема Roof Prism, что значительно улучшает видимое изображение. Сам прибор покрыт резиной и имеет водонепроницаемый корпус. На стёклах есть антибликовое покрытие.
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Leupold BX-2 Acadia 12×50
А это уже более мощный аппарат – 12-кратное увеличение, корпус, заполненный азотом, антиударность и водонепроницаемость.
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DeepSky 15×85
Крупный бинокль с огромными 85-миллиметровыми объективами. Производитель уверяет, что с ним даже за звёздами можно наблюдать. Сами окуляры тут широкоугольные, что значительно расширяет поле зрения.
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Nikon Action EX 16×50 CF WP
Тут тоже корпус заполнен азотом, а на линзах установлены надёжные уплотнители, что делает его водонепроницаемым. Также стёкла имеют специальное напыление, которое защищает их от запотевания и бликов.
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Nikon StabilEyes 16×32
Бинокль с необычной конструкцией. Увеличение тут 16-кратное. Имеется оптический стабилизатор, что помогает наблюдениям из движущихся транспортных средств.
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Nikon MONARCH 5 20×56
Удобный, лёгкий и прочный бинокль с 20-кратным увеличением. Низкодисперсионное стекло позволяет вести наблюдение даже в сумерках.
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Carl Zeiss 20×60 T*S Image Stabilization
Тут тоже есть стабилизатор – объект можно отлично рассмотреть даже при наблюдении из машины или вертолёта. Увеличение тут 20-кратное, линзы и оптическая системы позволяют заниматься наблюдением даже в плохих погодных условиях. Бинокль настолько крут, что даже за звёздами можно смотреть.
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Veber Sport BH 22×32
Выглядит слабым, но тут 22-кратное увеличение и встроенный стабилизатор. При этом он небольшой и не доставит вам хлопот при туристических поездках.
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Celestrom SkyMaster 25-125×80
Как видно из названия, он в первую очередь сориентирован на наблюдения за небом – самолёты, звёзды. Конструкция линз позволяет рассматривать объекты даже в сумерках и пасмурную погоду.
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Veber Zoom БПЦ 30×60 VR
Самый мощный из нашего списка – 30-кратное увеличение! Многие армии мира закупают их для своих артиллеристов, лётчиков, моряков. Оптически он очень крут, но почему-то нет водонепроницаемости.
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