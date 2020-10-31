Приложения на Android за октябрь – самое ценное

Новинки выходят практически каждый день.
Но ценных среди них не так много. Вот тут мы вам и поможем. Вот самые классные, полезные и прикольные приложения, вышедшие за октябрь.
Ratio
Лаунчер, которые помогает бороться со смартфонной зависимостью – теперь запускать нужные приложения ещё удобнее. Присутствует не только тёмная тема, но и наоборот, светлая – для использования при ярком свете.
ClipDrop
Программа для тех, кто «балуется» дизайнерскими приложениями. Тут можно сфотографировать объект, легко и быстро убрать фон и вставить его куда угодно. Приложение, правда, платное. Но бесплатно можно «снять» 10 предметов.
Catcode
Тут тот же принцип, что и в случае с QR-кодами. Только для присвоения объекту места в глобальном хранилище надо нарисовать силуэт кошачьей головы – очень удобно.
Block Live Wallpaper
Минималистичная тема, состоящая из разноцветных геометрических фигур.
Loudly Soundtracks
Для всех видео-криэйтеров. Тут обширная база со звуками и музыкой с открытой лицензией. Есть удобный поиск и возможность скачать в нескольких форматах.
Dark Forest: Lost Story
Игра. Тут предлагается взять камеру и попробовать поснимать всевозможные паранормальные явления – демоны, призраки и прочее.
BreakBoard
Нарисованная от руки игрушка. Выглядит очень свежо, а играет весьма увлекательно.
Spooky Squashers
Тыква-теннисистка мячом и ракеткой бьётся с призраками – крайне весело.
Margetin
Головоломка, где нужно двигать разноцветные блоки с числами.
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