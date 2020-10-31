Приложения на Android за октябрь – самое ценное

Новинки выходят практически каждый день.

Но ценных среди них не так много. Вот тут мы вам и поможем. Вот самые классные, полезные и прикольные приложения, вышедшие за октябрь.

Ratio

Лаунчер, которые помогает бороться со смартфонной зависимостью – теперь запускать нужные приложения ещё удобнее. Присутствует не только тёмная тема, но и наоборот, светлая – для использования при ярком свете.

ClipDrop

Программа для тех, кто «балуется» дизайнерскими приложениями. Тут можно сфотографировать объект, легко и быстро убрать фон и вставить его куда угодно. Приложение, правда, платное. Но бесплатно можно «снять» 10 предметов.

Catcode

Тут тот же принцип, что и в случае с QR-кодами. Только для присвоения объекту места в глобальном хранилище надо нарисовать силуэт кошачьей головы – очень удобно.

Block Live Wallpaper

Минималистичная тема, состоящая из разноцветных геометрических фигур.

Loudly Soundtracks

Для всех видео-криэйтеров. Тут обширная база со звуками и музыкой с открытой лицензией. Есть удобный поиск и возможность скачать в нескольких форматах.

Dark Forest: Lost Story

Игра. Тут предлагается взять камеру и попробовать поснимать всевозможные паранормальные явления – демоны, призраки и прочее.

BreakBoard

Нарисованная от руки игрушка. Выглядит очень свежо, а играет весьма увлекательно.

Spooky Squashers

Тыква-теннисистка мячом и ракеткой бьётся с призраками – крайне весело.

Margetin

Головоломка, где нужно двигать разноцветные блоки с числами.