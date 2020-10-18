Sony наконец-то показала интерфейс Playstation 5

Ожидаемая консоль немного приоткрылась.
Интерфейс ещё не вышедшей Playstation 5 сначала показали в формате скриншотов, а теперь ещё официальный промо-ролик выпустили. Разработчики делают упор на то, что интерфейс полностью рендерится в 4K HDR. Функционально интерфейс переработали в пользу упрощённого и более быстрого доступа к играм, сервисам и вспомогательному контенту. Playstation Store теперь полностью интегрирован в интерфейс.
Что касается игр, то теперь есть прямой быстрый доступ не просто к игре, но и к отдельным её разделам – например, последнее сохранение, сетевая игра и т.п. Также есть функция быстрой записи видео в формате 4K, голосовой чат и возможность в микрофон надиктовать текстовое сообщение.
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