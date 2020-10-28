5 лучших военных мотоциклов

Если говорить о моторизованных войсках, то сразу же в голове возникают образы броневиков, танков или хотя бы военные грузовики снабжения. Но вот о двухколёсных героях мало кто вообще вспоминает. Постараемся исправить эту чудовищную несправедливость.
Впервые их начали использовать в начале 20 века. И вместе с другими видами вооружения они прошли долгий путь. Мы нашли пять самых надёжных и важных для армии мотоциклов, которые сыграли большущую роль в военной истории века.
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Harley Davidson WLA
Во второй мировой войне на этом коне рассекали американцы и многие их союзники. Производство началось в 1940-м. Тогда мало кто мог предположить, что ему стоит сделать блестящую военную карьеру. Всего за годы войны было выпущено более 90 тысяч единиц. У военного мотоцикла усилили подвеску, расширили багажную полку, добавили крепление для ящика с боеприпасами и кожух для автомата Томпсона – похоже на чехол на седле ковбоя!
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Indian Military Powerplus
Этот мотоцикл во многом помог англичанам и американцам выиграть Первую Мировую. Почти все производственные мощности компании Indian были направлены на выполнение контрактов на поставку в армию США. Всего было выпущено около 50 тысяч единиц. Их использовали для вспомогательных операций – разведка, связь. Четырёхтактный двигатель имел мощность в 18 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе – около 100 км/ч. Сегодня это весьма ценный экземпляр в коллекции любого ценителя.
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Norton WD Big 4
Не слишком известный, но весьма массово выпускавшийся мотоцикл с коляской. Имел усиленную подвеску и был ориентирован на быстрое передвижение по пересечённой местности – то, что надо для вояк. Был не слишком мощным (всего 4 лошади), но этого вполне хватало для подвоза боеприпасов на передовую и транспортировки раненных в тыл на обратном пути. Прошёл несколько модернизаций, вплоть до замены двигателя и даже успел поучаствовать во «второй» войне.
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Husqvarna 258A
Один из самых известных мотоциклов периода после Второй мировой. Выпускался в 1979-1980-х годах. Эти мотоциклы широко применялись шведской армией и полицией. Двухтактный, 250-кубовый двигатель разгонялся до 110 км/ч. У байка был высокий клиренс. Построено было около трёх тысяч штук.
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Royal Enfield WD/RE
Этого товарища разработали в Англии. Производился он в начале войны – в 1938-1941 годах. При проектировании была поставлена задача – способность сбросить его с парашютом. Такими комплектовали десантные батальоны. Использовали для связи. Мощность двигателя – 3,5 лошадки. Максимальная скорость – около 80 км/ч. После войны был очень популярен у гражданских. К главным качествам мотоцикла относили высокую экономичность и неприхотливость во время эксплуатации.
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