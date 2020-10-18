Как записать разговор по телефону на смартфоне на Android 11

Обязательно нужно уметь каждому!

Никакие дополнительные приложения не нужны. Если в вашем смартфоне нет такой встроенной функции, то мы поможем вам всё-таки сохранить запись разговора – всегда может пригодится, особенно при разговоре о работе. Вот самый простой и безопасный способ.

Основа всего – базовая функция записи экрана, которая есть на всех Android от версии 11 и новее. Чтобы записать разговор надо переключить на режим громкой связи.

Первым делом добавьте кнопку записи экрана в панель за «шторкой»: свайпните вниз, нажмите на карандаш (редактировать) и отыщите там «запись экрана». Перетаскиваем кнопочку в «шторку». Теперь всё готов к записи.

На рабочем столе открываем шторку и нажимаем, собственно, «запись экрана». Теперь включаем «запись звука» и нажимаем «начать». Лучше сделать до начала звонка. Далее звоним и переходит на режим громкой связи. После того, как разговор завершён, выключает запись из «шторки». Находим нужный файл в разделе видеозаписей в галерее.

Всё, теперь у вас есть запись. При необходимости можно использовать как доказательство или же прослушать ещё раз, чтобы закрепить важную информацию.