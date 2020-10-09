KIA теперь производит военные автомобили

орейский автопроизводитель теперь будет поставлять грузовики и внедорожники для армии.

Несмотря на эру отсутствия крупных конфликтов, сегодня в мире до сих существует реальная угроза военных действий. Особенно это справедливо для Южной Кореи, ведь у них под боком поехавший агрессивный братишка. Поэтому корейская армия всегда начеку.

Не так давно автопроизводитель Kia заключил несколько крупных контрактов на поставку автомобилей для министерства обороны своей страны. Общее количество машин – около 140 тысяч. Грузовики нового поколения призваны заменить устаревшие. Теперь кабина будет иметь куда более высокий класс пуленепробиваемости.

Ходовая часть – 7-литровый дизельный двигатель, автоматическая КПП, плюс АБС и антипробуксовочный регулятор – важнейшая вещь для армейских вездеходов. Для комфорта экипажа есть подогрев сидений, а для включения в глобальную систему мониторинга – бортовой компьютер, поддерживающий спутниковую систему навигации. При этом линейка автомобилей будет модульной – возможно относительно легко достроить десятки модификаций для разных родов войск на базе унифицированного шасси. При этом инженеры обещают военные наработки внедрить и в гражданские машины.