12 самых важных металлов на Земле

Без металлов человеческая цивилизация топталась бы на месте с костяными стрелами и каменными топорами. Вот самые важные металлы в истории человечества.

Свинец

Этот мягкий металл всегда был востребованным во многих областях. Даже сегодня он используется в некоторых отраслях промышленности. У него низкая температура плавления (даже на костре можно расплавить) и высочайшая коррозийная стойкость. Да, он вреден в чистом виде и мало пригоден для производства изделий (в древности делали посуду, но теперь нельзя), но зато входит в состав десятков сплавов, плюс его используют как краситель для стекла, воска, пластмассы (все же знают, что он «рисует»). А ещё из него делали и до сих пор часто делают пули.

Олово

С этим мягким металлом знакомы все, кто немного паял. Он не окисляется, не ржавеет, значит отлично подходит для электроники. При этом олово намного менее токсично свинца, потому до сих пор может использоваться в пищевых целях.

Алюминий

Незаменимый элемент в сфере строительства. Его лёгкость открыла путь в небо (авиационная промышленность) и даже космос – первый спутник земли был сделан из алюминиевого сплава. Используется в пищевой промышленности, плюс часто его включают в состав сплавов.

Золото

Важнейший элемент в истории человечества. Традиционно практически все народы мира использовали его для денег. Он достаточно редкий и поэтому высоко ценится. А ещё он не ржавеет и не окисляется вообще, потому его часто используют в электронике. Про ювелирные украшения вообще молчим.

Серебро

Ещё один денежный металл. Серебро – рекордсмен в мире металлов по показателям тепло- и электропроводности. В электронике применяется не так широко, но исключительно по экономическим причинам – дорого. В чистом виде использовать было бы жирно, а вот покрытие из серебра контактов очень часто встречается. Ещё серебро обладает антибиотическим эффектом – не зря из него делают столовые приборы и медицинские инструменты.

Титан

Очень прочный металл. Он прочен и сам по себе, и добавляет прочности тем сплава, в состав которых его включают. Его много используют в аэрокосмической промышленности.

Хром

Все мы сталкиваемся с ним в гаражах и мастерских. Хром-ванадиевые сплавы часто используют для производства инструментов – стойкость к износу и коррозии делают его идеальным материалом.

Медь

Когда-то, когда человечество только вышло из пещер, медь стала прорывом – по прочности она превосходит камень, кость и дерево. Из неё делали всё – оружие, инструменты, украшения. Потом её соединили с оловом – получилась бронза, которая оказалась ещё прочнее. Сегодня её используют в электрике при производстве контактов и кабелей. Ещё из неё делают дорогую сантехнику и кровлю.

Никель

Важнейший элемент при производстве нержавеющей стали. Также его много используют при производстве электрических батарей и чеканке монет.

Тантал

Один из самых плотных и прочных материалов на Земле. Он способен выдерживать «царскую водку» (смесь трёх самых мощных кислот) при температуре около 150 градусов Цельсия. По чуть-чуть его добавляют в сплавы, требующие особой прочности. Использует также при производстве современной электроники.

Железо

Ну куда же без старо доброго Феррума? Оно до сих пор является самым важным металлом в мире. Когда-то, тьму лет назад, оно сменило на этой роли бронзу. И до сих пор удерживает это звание. Из-за низкой стоимости его используют во всех сферах. Также именно железо является основой для многих сплавов – стали, чугуна и прочих.

Вольфрам

Металл с высочайшей температурой плавления. Используется везде, где важна прочность – авиакосмическая отрасль, производство оборудования и оружия. Но самое известное применение – лампы накаливания.