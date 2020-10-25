10 самых важных космических миссий в истории науки

Человеческому разуму подвластно всё!

Вспоминаем самые прорывные, судьбоносные и революционные миссии, которые были успешно реализованы на благо технического прогресса.

Спутник-1 (1957)

Первый в истории искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 года СССР официально объявил об этом. С тех пор слово «спутник» вошло во все языки мира. Оно есть и сейчас. Даже в английском “Satellite” это лишь синоним слова “sputnik”.

Он пребывал на орбите 21 день. И за это время сфера из алюминиевого сплава облетела нашу матушку 1440 раз. Событие стало просто эпохальным – старт космической гонки между США и СССР и между ними обоими и историей.

Восток-1 (1961)

Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стал первым. Тогда мальчиков по всему миру стали называть в его честь. А полетел он в историю именно на нём, на «Востоке-1». Его историческое путешествие продлилось 108 минут, чуть меньше чем футбольный матч. Мир уже никогда не будет прежним.

Аполлон-11 (1969)

Ещё одна веха. Она, увы, покорилась не нам, а американцам. Но будет космолитичными – всё человечество только выиграло от этого. «Аполлон-11» доставил трёх американских космонавтов (они их называют «астранавтами») на поверхность Луны. Нил Армстронг стал первым ступившим на Луну человеком.

Аполлон-13 (1970)

Пример неудачной миссии. Аварии случались и ранее. Экипаж 13-го собирался исследовать один из районов Луны. Но через 56 часов после старта произошёл взрыв. Корабль экстренно вернули на Землю. Экипаж чудом удалось спасти. После этого человечество больше не пыталось летать на Луну.

Вояджер-1 (1977)

С 1977-го года этот спутник верой и правдой служит человечеству. С тех пор он отчасти устарел, но тем не менее продолжает поставлять на землю тонны полезной информации о космическом пространстве вокруг нас. Основной целью были Сатурн и Юпитер – удалось обнаружить кратеры и вулканы на поверхности, плюс детально изучить состав знаменитых колец Сатурна. В 2012 он вышел за границы нашей солнечной системы, став первым межсистемным «путешественником».

STS-51L (1986)

Десятый по счёту полёт в рамках программы многоразовых кораблей «Шаттл» стала трагедией. Почти сразу после старта произошёл взрыв. Все члены экипажа погибли. Это стало вехой. Долгие годы американцы не решались приступить к программе многоразовых ракет или кораблей. Десятки лет понадобились для того, чтобы наконец-то вернуться к этой идее.

Mars Pathfinder (1996)

В 1997 году впервые человечество приземлилось на Марсе. Точнее, «примарсилось». Не лично, конечно, пока только дистанционно. Марсоход Sojourner собрал массу информации об атмосфере, грунте, климате красной планеты. Он уже, к сожалению, не функционирует, но собранных данных хватило для того, чтобы включить его в зал славы астранавтики.

Международная космическая станция (1998)

В 1998 наконец-то две могучие державы объединили усилия в сфере изучения космоса. Два первых модуля состыковались на орбите Земли – один из США, второй из России. С тех пор на орбите ведётся постоянная работа, а состав экипажей имеет самые разные паспорта. Потом было присоединено множество других модулей, теперь это целый «дом» для учёных со всего мира. В настоящее время использовать станцию планируют до 2030 года. Возможно, потом сведут с орбиты, как это было со станцией «Мир».

Кеплер (2009)

Орбитальный телескоп. Нечто новенькое и совершенно прорывное. С орбиты Земли, новейший телескоп сумел рассмотреть куда больше звёзд и планет. Всего было открыто 1284 новые планеты. Из них сразу 9 имеют гипотетически пригодные для жизни условия.

Кассини-Гюйгенс (2017)

20 лет этот корабль помогал миру изучать космос. Проект стал плодом совместной работы NASA и Европейской космического агентства. Аппарат пролетал через кольца Сатурна, изучал Юпитер, «засекал» моря и океаны на спутнике Сатурна Титане.