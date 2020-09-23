Первый в мире складной ПК

Lenovo здорово рискнул, связавшись с этой технологией.

Складные гаджеты пока ещё сырые и ненадёжные. Период проб и ошибок ещё не прошёл. И тем не менее цифровые гиганты снова и снова стараются выйти на рынок именно с такими устройствами. Теперь и Lenovo ввязался в драку.

Вот вам первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – Lenovo ThinkPad X1 Fold. Нечто среднее между ноутбуком и планшетом, но главная фишка, как вы уже догадались – возможность складывать дисплей. Это первое в мире подобное устройство.

Диагональ – 13,3 дюйма. Процессор – пятиядерный Intel i5-L 16G7. Экран – сенсорный QXGA 2K OLED. Память – 8 ГБ LPDDR4X.

Благодаря возможности складывания устройство можно использовать как планшет, ноутбук или вообще, как нечто вроде книги. Также Lenovo предлагает набор беспроводных аксессуаров, что сделает их планшет-ноутбук полноценной рабочей станцией. Например, есть клавиатура, если виртуальная вам некомфортна.

Стоимость – около 2,5К долларов.