Первый в мире складной ПК

Lenovo здорово рискнул, связавшись с этой технологией.
Складные гаджеты пока ещё сырые и ненадёжные. Период проб и ошибок ещё не прошёл. И тем не менее цифровые гиганты снова и снова стараются выйти на рынок именно с такими устройствами. Теперь и Lenovo ввязался в драку.
Вот вам первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – Lenovo ThinkPad X1 Fold. Нечто среднее между ноутбуком и планшетом, но главная фишка, как вы уже догадались – возможность складывать дисплей. Это первое в мире подобное устройство.
Диагональ – 13,3 дюйма. Процессор – пятиядерный Intel i5-L 16G7. Экран – сенсорный QXGA 2K OLED. Память – 8 ГБ LPDDR4X.
Благодаря возможности складывания устройство можно использовать как планшет, ноутбук или вообще, как нечто вроде книги. Также Lenovo предлагает набор беспроводных аксессуаров, что сделает их планшет-ноутбук полноценной рабочей станцией. Например, есть клавиатура, если виртуальная вам некомфортна.
Стоимость – около 2,5К долларов.
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