Ретро-автомобиль Porsche 356

Компания Emory Motorsports с 1996 года занимается тюнингом и реставрацией старинных авто. Их страсть – Porsche. Они уже проработали более 200 единиц машин этой немецкой марки. Недавно они отреставрировали «пару» Porsche 356 – для него и для неё.
Основой послужили две машины 1958 года выпуска. Конструкторы слегка изменили кузов, поставили топливный бак собственной разработки, особый задний воздухозаборник. Цвет выбрали чёрный с эффектом лака. В салоне красуется натуральная кожа коньячного цвета. Ручка КПП и рулевое колесо выполнены на заказ из настоящего дерева.
Двигатель решили поставить более современный – от 911, мощностью 205 лошадей. Плюс трансмиссия от 901-й серии, современная подвеска и дисковые тормоза. Различия между «девочкой» и «мальчиком» небольшие – форма фар, диски.
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