5 великих технологических достижений социалистических государств

Коммунисты-социалисты тоже кое-что могли.

Социалистическая модель социального-экономического развития сейчас считается весьма далёкой от идеала. Оставим этот вопрос любителям дискуссий и поговорим не о политике, а о технологии. Вот 5 очень и очень заметных достижений коммунистических стран в сфере науки и техники.

СССР – станция «Мир»

Вообще Советский Союз мощно толкнул науку в сфере изучения космоса. Во многих сферах наши были первыми. Все знают Белку и Стрелку, Гагарина, Леонова. Лунную гонки мы, увы, проиграли (сектами начинают кудахтать про Голливуд), но в 1986 году случился новый прорыв отечественно науки – орбитальная станция «Мир». Нечто такое было и раньше, но предшественники были одномодульными и временными. «Мир» же стал действительно станцией на многие годы. Именно с этого года на орбите Земли ВСЕГДА есть астронавты. В 2001-м станцию затопили в Тихом океане. Многие говорят, что зря и что научный потенциал не был ещё исчерпан.

Югославия – Ventilator 202

Правители этой страны долгое время ловко лавировали между западом и соцблоком. Симпатизировали вроде бы Союзу, но в Варшавский договор не вступали. Уровень жизни по меркам восточной Европы был достаточно высоким.

Но теперь к делу. По белградскому радио регулярно выходила программа Ventilator 202. Автором и ведущим был Зоран Модли. Главная инновация – передача в прямом эфире ИГР и СОФТА для компьютеров ZX Spectrum и Commodore 64. Беспроводная передача данных по радио!!! Задолго до интернета. Звучит невероятно, но это работало!

Северная Корея – космическая программа

Сейчас все смеются над этой страной, где широко используется ручной труд, а люди просто зомбированы пропагандой. Но это сейчас. Лет 30 назад всё было куда лучше. Маленькая, небогатая страна сумела разработать линейку своих орбитальных спутников – «Яркая звезда» (Кванмёнсон). Есть и ракета-носитель, которая в состоянии вывести их на орбиту – «Млечный Путь» (Ынха). Также в распоряжении учёных сразу ДВА космодрома. Полным комплектом (спутник + ракета-носитель + космодром) обладает только 8 стран мира, в том числе и КНДР.

Вьетнам – успешная война с США

Коммунисты до сих пор с упоением смакуют эту войну (и не любят, когда её сравнивают с Афганистаном). Маленький, но храбрый народ Вьетнама дал пендосам по щам и отстоял независимость. СССР немного помогал, но всё равно. 58 тысяч американцев погибло тут, многие тысячи остались физическими и моральными калеками. Невероятно!

Чили – Киберсин

Государство в Южной Америке какое-то время было совершенно официально коммунистическим, во время правления Сальвадора Альенде. И именно в это время (1971 год) был запущен очень амбициозный проект – «Киберсин».

В его рамках разрабатывали централизованное компьютерное управление экономикой (плановой, разумеется). Телеграфной связью 500 крупнейших предприятий страны были соединены в сеть. Мгновенная передача информации позволяла невероятно эффективно управлять производственной и складской логистикой. К сожалению, переворот 1973 года помешал развитию системы, и о ней забыли.