Самые удачные новые приложения для Android за сентябрь

Программисты не перестают нас удивлять!
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Meme Maker
Тут можно делать мемы как из собственных фоток, так и из готовых популярных шаблонов.
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Olauncher
Любители минимализма оценят эту графическую оболочку. Тут нет ничего лишнего – только список часто используемых приложений (текстом), обои и часы.
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TaoZen
Это полностью бесплатное приложение с тысячами успокаивающих звуков для любой жизненной ситуации – для сна, для отдыха, для медитации.
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Recall
Функция программы – поиск файлов по заданным параметрам. На компьютере это сделать просто, но на Android попросту нет встроенного поиска.
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Sounter
Простое и весёлое приложение для изучения иностранных языков по песням. Тут есть песни на английском, французском, немецком, польском, итальянском, испанском, турецком и португальском языках.
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Odie’s Dimension II
Красивая игра-головоломка. Помогает расслабиться.
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Crux
Ещё одна игру. Тут предстоит стать скалолазом. Затягивает!
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Mousebusters
Игра с необычным сюжетом – команда мышей охотятся за приведениями.
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Abyssrium World
Классная песочница, где нужно строит океаническую экосистему – необходимо учитывать насыщенность воды кислородом и чистоту среды.
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Golf Skies
Необычный симулятор гольфа – пинайте мяч между планетами!
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