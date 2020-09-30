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Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.

— Марк Твен

Самые удачные новые приложения для Android за сентябрь

bdortmund
30 Сен, 2020 / 131 Просмотров

Программисты не перестают нас удивлять!

  1. Meme Maker

Тут можно делать мемы как из собственных фоток, так и из готовых популярных шаблонов.

  1. Olauncher

Любители минимализма оценят эту графическую оболочку. Тут нет ничего лишнего – только список часто используемых приложений (текстом), обои и часы.

  1. TaoZen

Это полностью бесплатное приложение с тысячами успокаивающих звуков для любой жизненной ситуации – для сна, для отдыха, для медитации.

  1. Recall

Функция программы – поиск файлов по заданным параметрам. На компьютере это сделать просто, но на Android попросту нет встроенного поиска.

  1. Sounter

Простое и весёлое приложение для изучения иностранных языков по песням. Тут есть песни на английском, французском, немецком, польском, итальянском, испанском, турецком и португальском языках.

  1. Odie’s Dimension II

Красивая игра-головоломка. Помогает расслабиться.

  1. Crux

Ещё одна игру. Тут предстоит стать скалолазом. Затягивает!

  1. Mousebusters

Игра с необычным сюжетом – команда мышей охотятся за приведениями.

  1. Abyssrium World

Классная песочница, где нужно строит океаническую экосистему – необходимо учитывать насыщенность воды кислородом и чистоту среды.

  1. Golf Skies

Необычный симулятор гольфа – пинайте мяч между планетами!