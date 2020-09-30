Самые удачные новые приложения для Android за сентябрь

Программисты не перестают нас удивлять!

Meme Maker

Тут можно делать мемы как из собственных фоток, так и из готовых популярных шаблонов.

Olauncher

Любители минимализма оценят эту графическую оболочку. Тут нет ничего лишнего – только список часто используемых приложений (текстом), обои и часы.

TaoZen

Это полностью бесплатное приложение с тысячами успокаивающих звуков для любой жизненной ситуации – для сна, для отдыха, для медитации.

Recall

Функция программы – поиск файлов по заданным параметрам. На компьютере это сделать просто, но на Android попросту нет встроенного поиска.

Sounter

Простое и весёлое приложение для изучения иностранных языков по песням. Тут есть песни на английском, французском, немецком, польском, итальянском, испанском, турецком и португальском языках.

Odie’s Dimension II

Красивая игра-головоломка. Помогает расслабиться.

Crux

Ещё одна игру. Тут предстоит стать скалолазом. Затягивает!

Mousebusters

Игра с необычным сюжетом – команда мышей охотятся за приведениями.

Abyssrium World

Классная песочница, где нужно строит океаническую экосистему – необходимо учитывать насыщенность воды кислородом и чистоту среды.

Golf Skies

Необычный симулятор гольфа – пинайте мяч между планетами!