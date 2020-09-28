Астрономический календарь на октябрь 2020

Интересный месяц для любителей космоса.
1 октября – полнолуние. Неофициальное название – «Луна Охотника». 23:05 по Москве.
2 октября – Луна вплотную подходит к Марсу. В утреннем небе должно быть хорошо видно в 05:25.
4-10 октября – в мире проходит «Всемирная неделя космоса».
7-8 октября – метеоритный дождь Дракониды, пик.
13 октября – после захода солнца ищите на востоке Марс. В это время он будет наиболее ярким.
14 октября – запуск экипажа 65-й экспедиции с Байконура на МКС.
16 октября – новолуние.
17 октября – ракета «Союз» выведет на орбиту навигационный спутник системы «Глонасс». Старт будет произведён с плесецкого космодрома.
21-22 октября – метеоритный дождь Ориониды, пик.
22 октября – В 19:12 по Москве Луна соединится с Юпитером.
23 октября – в 05:24 по Москве Луна соединится с Сатурном.
29 октября – Луна соединится с Марсом в 05:25 по Москве.
31 октября – Уран становится в оппозицию. Самое лучшее время для наблюдения за этой планетой.
31 октября – полнолуние, так называемая «Голубая Луна». Полная фаза будет в 16:49 по Москве.
31 октября – с космоцентра Кеннеди на ракете SpaceX Falcon 9 будет запущена миссия Crew Dragon.
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