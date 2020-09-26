Защитная маска с микрофоном и наушниками – MaskFone

Современные проблемы требуют современных решений.
2020 год научил всех нас пользоваться медицинскими масками. Носить приходится всем, иначе могут и товар в магазине не отпустить, и в кафе не обслужить. Но это отчасти неудобно – жарко, плюс трудно говорить по телефону.
Решить некоторые проблемы призвана эта маска – Maskfon. Сюда встроен микрофон, который поможет вам не только общаться по телефону, но и пользоваться голосовыми помощниками типа Siri или Alexa. Это в свою очередь большой плюс в пользу гигиены, ведь так вы будете реже трогать телефон. Также тут есть встроенные наушники с автономной работой до 12 часов. Спереди, прямо на маске, располагаются кнопки управления. Всё вместе коннектится с телефоном через Bluetooth.
От вируса защищают сменные фильтры. Стоимость девайса – 50 долларов. Но пока только предзаказ.
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