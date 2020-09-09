Xbox Series S официально представили

Бюджетная консоль немного смахивает на олдскульный радиоприёмник.

Microsoft официально представили новинку. Причём представление это, как и подобает бюджетному девайсу, происходило не на огромной сцене с тысячами зрителей, а всего лишь в Twitter. Series S теперь самая маленькая по габаритами консоль от Xbox. Технические характеристики пока не раскрывают, как и сроки выхода на рынок.

Но фанаты неофициально уже раскопали некоторые детали. Разрешение – 1440p с фреймингом 120 fps, плюс поддержка видео до 4K. Обещают низкую задержку при управлении и рейтрейсинг. Дисковода не будет, а SSD будет иметь ёмкость 512 ГБ.

Цена в США – 299 долларов. У нас пока неизвестно.