7 самых известных инженерных ошибок

Чудеса инженерной мысли появились не на ровном месте. Человечество прошло долгий путь от простейших сооружений до захватывающих дух рукотворных громадин. И на пути этом пришлось учиться в том числе и на своих ошибках.

Вот 7 самых известных случаев, когда ошибка в расчётах стала причиной печальных последствий.

Прорыв да#мбы Святого Франциска

Это сооружение было частью водно-технической системы обеспечения Лос-Анджелеса и его пригородов. Дамбу ввели в эксплуатацию в 1926 году. Но в 1928 году она обрушилась, погибли сотни людей. 40 миллионов тонн воды разрушили несколько городков. Строительством руководил самоучка-инженер Уильям Малхолланд. За несколько часов до трагедии он даже обнаружил небольшую трещину, но значения её не придал. И зря. Но причиной стала всё же не такая уж явная ошибка – слабое место дамбы было расположено прямо на внутреннем разломе в скалистой породе. Обнаружить такой разлом техникой 20-х годов было просто невозможно.

Обрушения подвесных галерей отеля Hyatt Regency

В лобби этого отеля инженеры придумали необычное новшество – 37-метровые галереи. 29 тонн стекла и бетона держались на стальных прутах, прикрученных к перекрытиям. В 1981 году во время вечеринки вся конструкция рухнула. Причины – низкое качество стали и инженерный просчёт по части допустимой нагрузки. Тогда погибло 114 человек.

Затопление линкора «Ваза»

17 век, Швеция. В 1628 года на воду спускают самый крупный на тот момент корабль в мире – 64 пушки, 69 метров в длину, 11 метров в ширину. Инженеры чего-то напутали, и корабль затонул вскоре после спуска на воду. Причина – слишком высокий центр тяжести и, как следствие, неустойчивость к порывам ветра и волнам. В 20 веке корабль подняли со дна и сделали для него целый музей в Стокгольме.

Авария на резервуаре Purity Distilling Company

В январе 1919 года в Бостоне лопнул резервуар с патокой. Волна тёплой сладкой жидкости хлынула на улицы. Погибли люди. Причина – слишком слабая конструкция резервуара, который просто не выдержал давления жидкости изнутри.

Повреждение Skylab

В 1973 году американцы вывели на орбиту эту станцию. В спешке при строительстве пропустили некоторые ошибки. Первый – ошибки в учёте аэродинамики, уже на страте станция была частично повреждена. Второе – слишком слабый кондиционер, астронавты трудились в условиях сильной жары.

Падение шаттла «Челленджер»

В 1986 года случилась трагедия при запуске очередного шаттла. До этого всё было вполне благополучно, но не в этот день. Причина – прогорание корпуса вследствие повреждения уплотнительного кольца твердотопливного ускорителя. Загорелся бак и весь аппарат разрушился в воздухе. Все находившиеся на борту учёные погибли.

Дирижабль R101

Эта трагедия случилась ещё за 7 лет до печально знаменитого «Гинденбурга». В октябре 1930 года R101 рухнул в Индии. Погибло 48 человек. Причина – повреждение обшивки на носу дирижабля, инженеры выбрали слишком слабые материалы и конструкцию. Далее последовало повреждение баллонов с водородом и возгорание. Британцы после этого случая свернули свои программы по постройке дирижаблей.