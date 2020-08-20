Новое слово в жанре гоночных симуляторов

Для настоящих ценителей «гоночек».

За последние годы гоночный жанр в сфере игростроения впал в глубокий кризис. Теперь на коне игры, копирующие жизнь полностью, а-ля GTA – можно стрелять, бродить, ездить на любом виде транспорта, решать головоломки.

Но эта новинка призвана вдохнуть новую жизнь в жанр автогонок. Эта игровая станция имеет ультра-реалистичные физику и графику. Британская компания Cranfieald Simulations задрали планку невероятно высоко и предлагают вам разместить дома болид!

В разработке участвовали профессиональные автогонщики для тонкой настройки физики. Установка повторяет по форме корпус болида Формулы-1. Всё установлено на специальной платформе, которая очень точно имитирует наклон автомобиля при поворотах.

Внутри кабина является почти копией настоящего болида – многофункционально технологичное рулевое колесо, отделка углеродным волокном, приборы, точно копирующие настоящие, педали от Heusinkveld.

За визуал отвечают три изогнуты панорамных монитора.