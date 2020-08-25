Пистолет для космонавтов – разработка советских оружейников

Покорять космос с пустыми руками было бы глупо.

В Советском союзе было много удивительных, интересных разработок. Какие-то из них стали брендом и получили популярность во всём мире, как легендарный АК-47. А какие-то незаслуженно забыли ввиду ограниченности серии. Сегодня мы расскажем об одном из таких образцов вооружения.

В 1965 году при посадке «Востока-2» произошла небольшая неприятность – капсулу отнесло далековато от предполагаемой точки посадки. Космонавты Алексей и Павел остались целы, но поисковый отряд им пришлось ждать два дня. Закончилось всё благополучно, но сам случай заставил инженеров подумать над тем, как защитить своих людей от диких животных или даже людей, ведь посадка могла «сдвинуться» и на вражескую территорию, например.

Задача была не из лёгких – оружие должно быть невероятно компактным, ведь в капсуле совсем мало места. Там долгое время даже туалета не было – космонавты гадили под себя.

И вот разработали специализированный пистолет ТОЗ-81 «Марс». Разработал его ижевский конструктор А. Б. Жуков.

Пистолет имел барабан, т.е. был револьвером. При этом была интересная особенность – ствол располагался на не вершине барабана, как обычно в пистолет этого типа, а в низу. Это сильно снижало отдачу и повышало точность.

Также «Марс» имел два съёмных ствола (нарезной и гладкий) – для боеприпасов двух типов: ружейные патроны с картечью либо пулей (как на охотничьих ружьях) и охотничьи патроны (калибром 5,45 мм) с экспансивной пулей. Сборка не требовала никаких особых инструментов и занимала несколько минут. В комплекте также были штык-нож и пристегной приклад для более точной стрельбы.