6 легендарных бомбардировщиков

Настоящие короли воздуха.
С появлением авиации воздушное пространство стало наиважнейшим во время войн. В Первую мировую самолёты ещё не стали настолько важными, но в Второй Мировой, они уже были королями. 4-моторные тяжёлые бомбардировщики стали ключевым фактором успеха. И тот побеждал, у кого их было больше.
-
Heinkel He 177
Эти машины обеспечивали Германии успехи практически всю первую половину войны – Польша, Франция, первые годы войны на востоке, Африка. Он перевозил до 1 тонны бомб, а дальность полёта составляла 6,5 тысячи км. За годы войны немцы выпустили около тысячи таких машин.
-
Авро Ланкастер
Англичане ответили на это своим самолётом. Простой факт – в эпоху стремительного развития эта машина была на вооружении королевских ВВС аж до 1963 года. Более половины всех английских бомб на Германию скинули именно такие самолёты – 150 тысяч боевых вылетов, 600 тысяч единиц бомб разного калибра. За всё время британцы выпустили 7,3 тысяч авиамашин такой модели.
-
Хэндли Пейдж Галифакс
Ещё один «англичанин». Второй по популярности. Несмотря на выход Ланкастера он оставался на службе ещё несколько лет. Использовали его не только «томми», но и канадцы, австралийцы, французы, египтяне и даже пакистанцы.
-
Боинг Б-17 «Летающая Крепость»
Этого гиганта очень любили за надёжность и стойкость в бою. Мог выдержать невероятное количество попаданий и лететь, если нужно было, вообще на одном двигателе. Американцы в общем выпустили более 12 тысяч таких самолётов разных модификаций. Грузоподъёмность – 2,2 тонны.
-
Консолидэйтед Б-24 Либерейтор
А это официально самый массовый тяжёлый бомбардировщик Второй мировой – 18,5 тысяч единиц было выпущено. Он был сильнее, быстрее и маневреннее чем Б-17.
-
Short Stirling
Самый ранний английский четырёхмоторный бомбардировщик. В 1943 году его сняли с производства, но половину войны он отслужил и сбросил 27 тонн снарядов.
-
1 Самые влиятельные люди мира, которые не лезут в политику – ТОП-6
-
2 Легендарные космические корабли из мира кино
-
3 Появились характеристики нового MacBook
-
4 10 классных электрических зубных щёток
-
5 Мобильная игра по «Ведьмаку» по типу Pokemon Go
-
6 8 интересных фактов об Италии
-
7 Самые смешные и страшные газетные опечатки времён товарища Сралина
-
8 Пистолет для космонавтов – разработка советских оружейников
-
9 «Воспитанные волками» – новый крутейший сериал Ридли Скотта
-
10 Экзотическое холодное оружие со всего мира