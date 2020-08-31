6 легендарных бомбардировщиков

Настоящие короли воздуха.

С появлением авиации воздушное пространство стало наиважнейшим во время войн. В Первую мировую самолёты ещё не стали настолько важными, но в Второй Мировой, они уже были королями. 4-моторные тяжёлые бомбардировщики стали ключевым фактором успеха. И тот побеждал, у кого их было больше.

Heinkel He 177

Эти машины обеспечивали Германии успехи практически всю первую половину войны – Польша, Франция, первые годы войны на востоке, Африка. Он перевозил до 1 тонны бомб, а дальность полёта составляла 6,5 тысячи км. За годы войны немцы выпустили около тысячи таких машин.

Авро Ланкастер

Англичане ответили на это своим самолётом. Простой факт – в эпоху стремительного развития эта машина была на вооружении королевских ВВС аж до 1963 года. Более половины всех английских бомб на Германию скинули именно такие самолёты – 150 тысяч боевых вылетов, 600 тысяч единиц бомб разного калибра. За всё время британцы выпустили 7,3 тысяч авиамашин такой модели.

Хэндли Пейдж Галифакс

Ещё один «англичанин». Второй по популярности. Несмотря на выход Ланкастера он оставался на службе ещё несколько лет. Использовали его не только «томми», но и канадцы, австралийцы, французы, египтяне и даже пакистанцы.

Боинг Б-17 «Летающая Крепость»

Этого гиганта очень любили за надёжность и стойкость в бою. Мог выдержать невероятное количество попаданий и лететь, если нужно было, вообще на одном двигателе. Американцы в общем выпустили более 12 тысяч таких самолётов разных модификаций. Грузоподъёмность – 2,2 тонны.

Консолидэйтед Б-24 Либерейтор

А это официально самый массовый тяжёлый бомбардировщик Второй мировой – 18,5 тысяч единиц было выпущено. Он был сильнее, быстрее и маневреннее чем Б-17.

Short Stirling

Самый ранний английский четырёхмоторный бомбардировщик. В 1943 году его сняли с производства, но половину войны он отслужил и сбросил 27 тонн снарядов.