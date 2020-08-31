Появились характеристики нового MacBook

Теперь компьютер будет иметь процессор Apple Silicon.

Появилась пока неофициальная информация о характеристика нового макбука. Инсайдер-блоггер Komiya выдал порцию информации. Итак, по его данным:

Экран – 12 “ Retina.

Ничего нового или супер-оригинального тут нет.

ОЗУ – 8 или 16 ГБ.

Тоже всё достаточно стандартно для 2020 года.

SSD – 256 или 512 ГБ.

Маловато, если честно.

Порты – USB-C (Один).

Всего один… Apple продолжает свою священную войну со стандартными разъёмами.

Время автономной работы – 15-20 часов.

Неплохо звучит, интересно будет сделать тест-драйв.

Клавиатура – типа «бабочка» 4-го поколения.

Весьма странно, ведь в Apple на последних моделях отказались от этого типа клавиатур.

Масса – 0,9 кг.

Неплохо. Достаточно лёгкий.

Также сообщается, что корпус будет в трёх цветах – серебристый, золотистый и космическо-серый.

Стоимость – от 849 долларов. Также будет скидка для студентов – от 799 долларов. Осенью ждём официальный релиз.