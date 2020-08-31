Появились характеристики нового MacBook

Теперь компьютер будет иметь процессор Apple Silicon.
Появилась пока неофициальная информация о характеристика нового макбука. Инсайдер-блоггер Komiya выдал порцию информации. Итак, по его данным:
- Экран – 12 “ Retina.
Ничего нового или супер-оригинального тут нет.
- ОЗУ – 8 или 16 ГБ.
Тоже всё достаточно стандартно для 2020 года.
- SSD – 256 или 512 ГБ.
Маловато, если честно.
- Порты – USB-C (Один).
Всего один… Apple продолжает свою священную войну со стандартными разъёмами.
- Время автономной работы – 15-20 часов.
Неплохо звучит, интересно будет сделать тест-драйв.
- Клавиатура – типа «бабочка» 4-го поколения.
Весьма странно, ведь в Apple на последних моделях отказались от этого типа клавиатур.
- Масса – 0,9 кг.
Неплохо. Достаточно лёгкий.
Также сообщается, что корпус будет в трёх цветах – серебристый, золотистый и космическо-серый.
Стоимость – от 849 долларов. Также будет скидка для студентов – от 799 долларов. Осенью ждём официальный релиз.
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