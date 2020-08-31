10 классных электрических зубных щёток

Зубы в 2020 году можно чистить не только, энергично работая рукой.

Мы собрали для вас 10 лучших электрических зубных щёток.

Xiaomi Mijia T100

У щётки есть два режима – стандартный и деликатный. Скорость вращения – 16 500 оборот в минуту. Корпус надёжно защищён от воды, даже если есть мыть под струёй. Один сеанс – 2 минуты. Срок работы батареи на одном заряде – 30 дней.

Цена – всего 651 рубль.

Xiaomi So White EX3

У этой модели уже на порядок более мощный двигатель – 31 тысяча повторений в минуту. Для деликатной чистки есть режим в 27 тысяч оборотов. Присутствует функция массажа дёсен. Режим имеет двухминутную длительность и сигналы, каждые 30 секунд, что нужно сменить зону чистки. Запас энергии на одном заряде – 25 дней.

Цена – 962 рубля

Xiaomi Mijia Soocas X5

Самая премиальная модель от китайского бренда. Щетина тут представляет собой чередование ворсинок разной длины – считается, что так чистка будет эффективнее. Частота вращений – 37,2 тысячи оборотов в минуту. 12 режимов работы. Аккумулятор работает на одном заряде до 30 дней. В комплекте помимо самого устройства есть кейс, две насадки, подставка и стакан с зарядной базой.

Цена – 3550 рублей.

Braun Oral-B Pro 2000

Эта щётка за минуту проделывает 40 тысяч оборотов. Есть напоминание о смене зоны чистки. Заряд, правда, мал – всего две недели.

Цена – 3290 рублей.

Braun Oral-B Junior

Модель для детей от 6 лет, которых нужно приучить к чистке зубов. Скорость тут небольшая – 20 тысяч оборотов в минуту. Срок зарядки – 10 дней.

Цена – 3269 рублей.

CS Medica CS-561

Ещё одна детская модель, для более маленьких детей – от 1 до 5 лет. Питание – от одной батарейки ААА. Щётка отлично подойдёт для путешествия.

Цена – 1080 рублей.

Xiaomi Soocas C1

Тоже для детей, от 4 лет. Длина щетины – 4 мм. Частота колебаний – 28 тысяч в минуту. На насадке есть датчик давления, которые просигнализирует, если ребёнок давит слишком сильно. Щётка синхронизируется с приложением, где за каждую чистку ребёнок получает бонусы. Длительность работы на одном заряде – до 20 дней.

Цена – 2299 рублей.

Lansung U1

Максимальная скорость – 31 тысяча оборот в минуту. Главное преимущество – быстрая зарядка, всего 3 часа. Длительность работы на одной зарядке – 5 недель. Есть пять вариантов цвета – розовый, фиолетовый, мятный, бело-зелёный, бело-розовый.

Цена – 727 рублей.

Xiaomi Oclean X

У этой щётки не только четыре режима работы и максимальная скорость 40 тысяч оборотов в минуту, но и сенсорный дисплей с диагональю 1 дюйм. На нём вы увидите режим работы, мощность, дату. Параметры режимов можно настроить и самостоятельно – мощность и длительность чистки. Длительность работа после двухчасового заряда – 20 дней.

Цена – 4147 рублей.

Seago SG507

Тут пять режимов – отбеливание, бережная чистка, обычная чистка, полировка, массаж. Аккумулятор держится 30 дней.

Цена – 1305 рублей.