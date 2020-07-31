ROG 3 от Asus – самый мощный в мире игровой смартфон

Если речь идёт об играх на смартфоне, то в голову сразу приходит линейка ASUS Republic of Gamers. Этот бренд плотно работает с играми и геймерами и уже считается одним из лидеров на этом сегменте рынка – от ноутбуков, то планшетов и смартфонов.
Теперь же разработчики показали свой новый флагман в классе игровых смартфонов – ROG 3.
Девайс может похвастаться наиболее передовой на рынке платформой Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G. 6,59-дюймовый дисплей тут обладает сверхмалой задержкой (144 Гц/1 мс) и 10-битным цветом, плюс динамический диапазон HDR10+.
Батарея тут ёмкостью 6000 мАч. Есть небольшой радиатор, который предохраняет от перегрева.
Также Asus хвастает собственной системой AirTrigger 3, вооружённой программируемыми ультразвуковыми сенсорными датчиками.
Даты выпуска пока нет, как и предполагаемой цены. Следите за новостями!
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