Microsoft обновит дизайн пакета Office

Всем известный пакет офисных программ претерпит некоторые внешние изменения. В новом ролике Microsoft показал некоторые из них. Основная идея – минимализм и универсальность. Теперь от работы ничто не будет отвлекать. Интерфейс, как известно, с каждым разом у них становится всё более «интуитивно понятным», так что приготовьтесь иногда ругаться в поисках нужной функции.

Концепция дизайна называется Fluent Design, и она будет едина для всех продуктов пакета. Многие параметры панели управления можно будет настроить под себя.

Визуально разрабы отказались от цветной полоски сверху окна, по которой раньше можно были различать все эти «ворды». На видное место теперь поставили модуль поиска документов, контактов и фрагментов содержимого.

Особое внимание уже не первый год уделяют универсальности в части платформ – программы будут работать и на ПК, и на планшетах со смартфонами. При этом обещают лёгкое переключение между платформами и быструю синхронизацию.

Пока это только концепт, но разработчики двигаются к нему, чтобы максимально упростить работу в своих программах. Даты релиза ещё нет.