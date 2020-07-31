10 самых передовых танков мира

Человек так устроен, что он постоянно совершенствует способы убийства себе подобных. В своё время танк стал революционным изобретением. И тех пор ведущие инженеры не перестают улучшать броню и вооружение стальных монстров. Мы собрали для вас 10 современных танков мира:

Т-84 БМ Оплот

Танк был разработан в Украине. По боевым качествам считается очень крутым, но дорогим. За 12 лет выпустили всего 100 единиц. Примерно половина пошла на экспорт – в армию Таиланда. Многослойная броня, как утверждают, выдерживает несколько прямых попаданий крупнокалиберных снарядов. У самого стоит орудие калибром 125 мм. Помимо снарядов в боекомплект входят ракеты – ПТУР. Их запускают прямо из орудия.

Леопард 2А7

Самый мощный немецкий современный танк. Основное орудие тут 120-миллиметровое, гладкоствольное. Масса с полным боекомплектом – 67 тонн. Максимальная скорость по шоссе – 72 км/ч. Состоит на вооружении Австрии, Германии, Греции, Дании, Индонезии, Испании, Канады, Катара, Нидерландов, Португалии и многих других стран как из НАТО, так и вне блока. Танк повоевал в Афганистане, Сирии и многих мелких конфликтах конца 20 века.

М1А2 SEP V2 Абрамс

Вместе с Леопардом считается наиболее сильным из серийных танков мира. Параметры похожие. Американец чуть быстрее и чуть легче (тоньше лобовая броня). Воевал вместе с армией США в Ираке, Сирии, Афганистане.

Тип 10

Япония. Параметры схожие. Орудие стоит такое же, как на некоторых модификациях Леопарда (от Reinmetall). Боевая масса – 48 тонн. Принят на вооружение в 2012 году.

Меркава Мк-4

Первые модификации сошли с конвейера в 1979 году. Израильский танк успел несколько раз надрать задницу устаревшим советским танкам, стоявшим на вооружении мусульманских стран региона. Танк обладает уникальным углом наклона брони, что способствует «отражению» большинства снарядов. Защита тут лучшая на сегодняшний день – 4-го поколения.

Т-90МС Тагил

Детище знаменитого, легендарного и великого Уралвагонзавода. Который, как известно, выпускает отнюдь не вагоны. Это сильно переработанный танк Т-90А. Композитная броня, 125-мм гладкоствольное орудие, навигация, кондиционер – всё на высшем уровне. Однако на вооружении армии России танк пока так и не поступил.

К-2 Чёрная Пантера

Эту машину разработали в Южной Корее – страна много внимания, по понятным причинам, уделяет обороноспособности своей армии. Танк называют отличным. Он уступает Леопарду и Абрамсу, но с «тэшками» в смоделированном в программе бою справляет легко.

Арджун Мк-1

Вы когда-нибудь слышали о танках армии Индии? Так вот – это индийский танк. У них на вооружении есть купленные у США, России, Германии, Франции. Но с 2006 года эта страна выпускает собственные броневые машины. И армию постепенно переводят именно на них.

Челленджер-2

Англичанин достаточно медленный (всего 56 км/ч), но при этом очень хвалят его орудие (нарезное, 120 мм). Состоит на вооружении королевской армии. Также партию машин купили шейхи из Омана.

АМХ-56 Леклерк

Один из самых дорогих танком мира (около 8 млн долларов). Сегодня несколько сотен машин в распоряжении армии Франции и примерно столько же – у ОАЭ. Машину хвалят за скорость, маневренность и огневую мощь, но ругают за частые технические неполадки.