Ретро-автомобиль Fiat 8V 1954 года

Итальянский бренд появился на свет ещё в 19 веке. Однако на протяжении своей долгой истории производил только одну модель с двигателем V8 (8-цилиндровый). И даже эта единственная модель изначальна была рассчитана на V6. Но к концу разработки двигатель оснастили дополнительной парой цилиндров, и на выходе получился 2-литровый V8 с цельнометаллическим корпусом.

Премьера состоялась на Женевском автосалоне в 1952 году. 110-сильный двигатель назвали «Tipo 104», и был он под капотом Fiat Coupe 8V. Двигатель, кстати, разрабатывало гоночное подразделение автоконцерна (Siata).

Для своего времени это был настоящий суперкар – идеальная аэродинамика, независимая подвеска. С 52 по 54 годы было выпущено 114 единиц.

И вот одну из сохранившихся машин недавно выставили на аукцион RM Sotheby’s Open Roads. Продавец планирует выручить за него около полутора миллиона долларов.