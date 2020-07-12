Бюджетный смартфон от Samsung может обрушить цены на рынке

Корейский гигант не боится играть на цене.

Новый смартфон Samsung Galaxy A01 Core – сверхбюджетная модель со смешной стоимостью. На девайсе стоит Android 10 Go Edition. У него простой, прочный и красивый, но всё-таки пластиковый корпус. Целевая аудитория – люди, кому нужна простая звонилка с мессенджерами.

У LCD-дисплея тут диагональ 5,7 дюймов и разрешение FHD+. В сердце смартфона – процессор MediaTek MT6739. Оперативка – 1 ГБ, жёсткий диск – 16 ГБ. Можно при желании поставить SD-карту объёмом до 512 ГБ. Камера – очень скромная по меркам 2020 года: 8 Мп. Фронталка – 5 Мп. Ёмкость аккумулятора – 3 000 мА*ч.

А теперь самое интересное, стоимость. Смартфон пока продаётся только в Индонезии, и стоит он там 74 доллара, примерно 5200 рублей. Ждём и на других рынках!