Август 2020 – астрономический календарь

Лето – золотое время для любителей космоса. Ясная погода позволяет рассмотреть в небе куда больше, чем зимой.
Мы составили для вас календарь наиболее заметных астрономических событий:
- 1 августа – В 01-32 по Москве почти полная Луна соединится с Юпитером, а на следующий день в 15-10 – с Сатурном!
- 3 августа – в 17-59 начинается полнолуние.
- 6 августа – с плесецкого космодрома будет запущена ракета «Союз» с навигационным спутником «Глонасс К» на борту.
- 9 августа – Луна соединится с Марсом в 10-00 по Москве.
- 11-12 августа – пик звездопада Персеиды.
- 14 августа – старт миссии ELaNa-20. На орбиту 14 кубсатов доставит ракета LauncherOne. Сама ракета будет запущена с борта Боинга-747 над Тихим океаном.
- 15 августа – убывающая Луна соединится с Венерой – 15-01 по Москве.
- 18 августа – 42 микроспутника будут доставлены на орбиту ракетой Arianespace Vega. Старт – с космоцентра Куру во французской Гвиане в 03-51 по Москве.
- 18 августа – так называемая «чёрная Луна», второе новолуние за один и тот же календарный месяц.
- 26 августа – пуск навигационного спутника США на ракете United Launch Alliance Delta IV Heavy.
- 29 августа – соединение растущей Луны с Юпитером в 04-35 по Москве, на следующий день она же в 18-32 соединится с Сатурном.
- 30 августа – старт миссии Crew Dragon от SpaceX. Ракета-носитель – SpaceX Falcon.
События без точной даты:
- Ещё одна ракета SpaceX Falcon 9 выведет на орбиту уже 11-ую по счёту партию спутников (60 шт) для глобальной сети доступа к интернету. Тот же борт доставит на орбиту также два навигационных спутника от BlackSky Global.
- С космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния будет запущена ракета Rocket Lab Electron. Цель миссии – испытание прибора для наблюдения за космической погодой.
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