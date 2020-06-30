Экскурсия на высоте 30 тысяч метров

Почти космос! По крайней мере, так выглядит.
Бесконечная глубина неба всегда манила человека. В последние годы технический прогресс позволил людям всерьёз думать о космическом и околокосмическом туризме. Компания Space Perspective скоро будет готова предложить полёты на воздушном шаре Нептун, который способен подниматься на высоту в 30 км над землёй.
Стартовать шар будет с космического центра им. Кеннеди во Флориде. Грузоподъёмность – около 800 кг, т.е. примерно 8 пассажиров, плюс кое-какое оборудование. Полёт будет длиться шесть часов, а посадка будет в стиле NASA – на воду в открытом море. Разработка уже на финишной прямой. В 2021 году будет первый беспилотный испытательный полёт.
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