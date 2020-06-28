Автобус-лимузин 1937 года

Для любителей классики.
В городке Джексон-Хоул (штат Вайоминг) чрезвычайно популярны туристические ретро-автобусы. Тюнинг-ателье Legacy Classic Trucks недавно восстановило один такой образец автоискусства 30-х годов. Kenworth Mount Rainier 1937 года. Производитель давным давно вообще отказался от производства автобусов, переключившись на грузовики.
Редкий автобус трудился до 1962 года, а потом его списали. Теперь же автобус получил новую жизнь – его отчистили от ржавчины, покрасили, заменили аутентичный паркетный пол, перебрали ходовую часть и двигатель.
Салон тоже, разумеется, обновили – теперь тут обивка из итальянской кожи премиум-класса.
Стоит это чудо 580 тысяч долларов.
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