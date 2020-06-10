Армейский внедорожник-багги

Для тех, кто любит погонять по бездорожью.
Эта военная машина разработана для войны. В зоне боевых действий нечасто встречаются более-менее ровные дороги, сами понимаете. Военные внедорожники и грузовики просто обязаны обладать отлично проходимостью.
Совсем недавно минобороны США заключило контракт на производство специальных многоцелевых багги с военный крылом GM – General Motors: GM Defense. Цена соглашения – 214 млн долларов. Первая партия – 649 единиц. Далее – ещё две тысячи.
Во время разработки использовали усиленное шасси Chevrolet Coloradi ZR2, плюс его же ходовая часть, только опять же, усиленная. Под капотом тут 2,8-литровый турбодизельный двигатель Duramax – 186 лошадиных сил. Конструкторы отмечают относительно небольшой вес автомобиля, что позволяет его поместить внутрь вертолёта Chinook, стандартного армейского двухвинтового транспортника. А десантный вертолёт Blackhawk может взять багги на трос. Всё это существенно расширяет десантные возможности ВС США. Вместимость машины – 9 человек с полным комплектом оружия и обмундирования.
Широкой публике его пока не планируют продавать.
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