Микроавтобус Ford для поездок по пересечённой местности

Любителям выездов на природе теперь не стоить беспокоиться по поводу свободного места в багажнике.
В последнее время Ford открыл для себя рынок внедорожников и других автомобилей для отдыха на природе. Совсем недавно американский автоконцерн показал модернизированный для бездорожья фургон Transit.
Две новые модели называются Ford Transit Trail и Ford Transit Active. В релизе говорится, что эти двое способны преодолевать труднопроходимые дороги искателей приключений. Технически фургон оснастили прочной высокой подвеской, интеллектуальным полным приводом и специальной электронной начинкой для путешественников. Для большей проходимости будет блокировка.
Двухлитровый дизельный двигатель Ford EcoBlue имеет три варианта мощности – 130, 170 и 185 лошадей.
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