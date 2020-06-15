Микроавтобус Ford для поездок по пересечённой местности

Любителям выездов на природе теперь не стоить беспокоиться по поводу свободного места в багажнике.

В последнее время Ford открыл для себя рынок внедорожников и других автомобилей для отдыха на природе. Совсем недавно американский автоконцерн показал модернизированный для бездорожья фургон Transit.

Две новые модели называются Ford Transit Trail и Ford Transit Active. В релизе говорится, что эти двое способны преодолевать труднопроходимые дороги искателей приключений. Технически фургон оснастили прочной высокой подвеской, интеллектуальным полным приводом и специальной электронной начинкой для путешественников. Для большей проходимости будет блокировка.

Двухлитровый дизельный двигатель Ford EcoBlue имеет три варианта мощности – 130, 170 и 185 лошадей.