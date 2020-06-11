Samsung представил смартфоны Galaxy S20, S20+, S20 Ultra и гибкий смартфон Galaxy Z Flip

Корейский бренд Samsung показал публике новое поколение флагманского смартфона Galaxy S. В линейке три устройства – Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Самый мощный представитель бренда теперь оснащён камерой в 108 Мп и 100-кратным зумом. При этом камера в условиях плохого освещения объединяет 9 пикселей в один и делает снимки с 12-мп-разрешением. В более простых моделях (S20 и S20+) стоят модули поскромнее. 100-кратного зума, тут, конечно, тоже нет.

А вот с видео у всех трёх «братьев» всё отлично – съёмка в 8К-качестве при частоте 24 кадра в секунду. Также есть прикольная функция съёмки видео сразу на все камеры.

Дисплей. Тут он имеет максимальную (в режиме Full HD+) частоту 120 Гц. Диагональ на S20 – 6.2 дюйма, на S20+ – 6,7 дюйма, S20 Ultra – 6,9 дюйма.

У всех трёх стоит процессор Exynos 990. Батарея тоже получилась более вместительной – S20 – 4000 мАч, S20+ – 4500 мАч, S20 Ultra – 5000 мАч.

Цена в России, соответственно 69 990, 79 990 и 99 990 рублей.

Также корейцы показали новую раскладушку – Samsung Z Flip. За счёт складывающегося корпуса удалось вместить достаточно большой дисплей. Есть версии в чёрном матовом и фиолетовом глянцевом цветах. Для защиты дисплея использовано ультратонкое гибкое стекло. Технические характеристики смартфона вполне сопоставимы с топовыми моделями этого года. Выглядит неплохо, но сама конструкция довольно спорная, видимо, поэтому выпустили ограниченную относительно небольшую партию. Цена для России просто огромная – 119 990 рублей.