Илон Маск никак не угомонится

Американский новатор продолжает утирать нос Димону Рогозину.
Несколько дней назад состоялся первый пилотируемый запуск ЧАСТНОГО космического корабля. Называется он Crew Dragon, экипаж состоял из двух астронавтов – Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Корабль уже пристыковался к МКС.
Новый уровень освоения космоса давно стартовал, и теперь новый рубеж.
А в это время глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин почему-то молчит и не демонстрирует всему миру своё остроумие. Про батуты он быстро забыл и сменил риторику. Теперь он более осторожен в словах и признаёт проблемы в российской космической отрасли.
Для России это означает потерю доли рынка космических перевозок и снижение дохода.
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