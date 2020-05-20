Водонепроницаемый телевизор от Samsung

Ваш переполненный комфортом задний двор остро нуждается в устройстве для просмотра любимых фильмов или видеоигр. Но чтобы техника не пострадала от брызг при прыжках в бассейн, важно выбирать водонепроницаемые устройства. Samsung недавно выпустил как раз такой умный телевизор.

Рост популярности техники с этой особенностью заставил корейцев (и не только их) серьёзно приняться за разработку девайсов для использования на открытом воздухе. В общем, встречайте – Smart TV Terrace QLED 4K UHD HDR.

Это первая в мире модель уличного телевизора с разрешением 4K QLED. Есть три варианта диагонали – 55, 65 и 75 дюймов. Яркость – 2000 нит. Используется технология квантовых точек. Разумеется, есть возможность синхронизации с другими умными устройства. Как минимум, надо подключить смартфон со специальным приложением.

Степень защиты от пыли и воды – IP55. Также сам экран имеет антибликовое покрытие, что, несомненно, повысит комфорт зрителей – можно смотреть видео под прямыми солнечными лучами.

Цены – 3,455 долларов за 55-дюймовую модель, 5000 за 65 дюймов и 6500 за 75.