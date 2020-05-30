На аукцион выставлены три автомобиля Ford из нержавеющей стали

Нечасто совместные проекты двух брендов из разных сфер получаются удачными. Но в 1935 году был как раз именно один из таких случаев. Автоконцерн Ford и металлургический гигант Allegheny Ludlum Steel вместе выпустили сначала один седан, а в 60 и 67 годах ещё два. В последнем случае был автомобиль бренда Lincoln.

Тиражи всех трёх автомобилей и без того были весьма скромными, а если учесть, что за десятки лет многие экземпляры были утеряны, то оставшиеся автомобили поистине бесценны. Позже комплект назвали “Stainless Steel Trifecta” (можно перевести как «трио из нержавеющей стали»). В мире сохранилось только 9 полных комплектов.

И вот на аукционе Auburn недавно появился лот, как раз с этим трио – Ford Tudor 1936 года, Ford Thunderbird 1960 года и Lincoln Continental 1967 года.

Из нержавейки выполнены не только бампера, трубы, решётки, ручки и зеркала, но сам кузов.

Ожидается, что торги начнутся с цены в 1 миллион долларов.