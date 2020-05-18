Симулятор вождения от Pininfarina

Одна из главных целей автомобильного дизайна – максимальный комфорт и приятные ощущения при вождении. Как несложно догадаться, это трудная, многоэтапного задача. В целях облегчения разработки кузовов в компании Pininfarina разработали специальный симулятор вождения AutonoMIA, который облегчит работу автомобильным дизайнерам. Увы, это не для игр.

Пока что весь багаж ценного опыта в сфере разработки кузовов и салонов остро нуждается в подкреплении и связи с тактильными ощущениями, 5G, искусственным интеллектом. Симулятор вождения призван помочь собирать важнейшие данные в этой области. Симулятор обладает массой настроек для более точных исследований.