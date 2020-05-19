5 суперкаров, существующих в единственном экземпляре

Есть просто шикарные, дорогие и высокотехнологичные машины, а есть действительно уникальные экземпляры, за которыми охотятся коллекционеры-миллиардеры. Мы собрали для вас небольшой список именно из таких несерийных моделей:

Rolls-Royce Hyperion

Машину назвали именем титана из древнегреческого мифа. Тюнингом кузова занималось знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Основой послужил родстер Rolls-Royce Drophead Coupe. На выходе получился ультра-красивый кабриолет в стиле 30-х годов XX века – длинный капот, короткая корма, низкие, как будто «слизанные» очертания крыши. Двигатель тут 453-сильный V18. Впервые модель показали на конкурсе элегантности в Пеббл Бич в 2008 году. При этом машина сейчас ничья. Владелец выставил её на продажу через дилера в Абу-Даби, но покупателя пока нет.

Porsche Panamericana

Это произведение автомобильного искусства выпустили к 80-летию Ферри Порше. Это было в 1989 году на франкфуртском автосалоне. За основу взяли Porsche 911 Carrera 4. Кузов тут – ультралёгкий, из композитных материалов. А под капотом таится 3,6-литровый 6-цилиндровый 254-сильный двигатель. Сегодня этот автомобиль выставлен в музее автоконцерна на родине, в Штутгарте.

Maybach Exelero

Машину создали специально для шинной компании Fulda, которая производит особую резину с высочайшим индексом скорости. Эта модель может превышать отметку в 350 км/ч. На разработку ушло два года, а основой послужил серийный седан Maybach 57. 5,3-литровый 12-цилиндровый двигатель расширили до 5,9 л, модифицировали туронаддув, увеличив мощность до 700 лошадиных сил. Презентация состоялась 1 мая 2005 года, когда гонщик Клаус Людвиг за рулём этой машины установил новый мировой рекорд скорости для авто с серийными шинами – 351,45 км/ч.

Sbarro GT1

А тут малоизвестная широкой публики автокомпания из Швейцарии. В июне 1999 года они выпустили этот шедевр, а основанием послужила победа Mercedes’а в гонке «24 часа Ле-Ман». Вес прототипа составил 1350 кг. Двигатель V-8 имел объём 7,4 литра и мощность 456 лошадей. До сотни болид (пожалуй, его можно так назвать) разгоняется за 4,9 секунды. Максималка – 325 км/ч. Где машина сегодня неизвестно. В 2011 году она была в продаже за миллион евро. Скорее всего, купил какой-нибудь олигарх или арабский шейх.

Lamborghini Egoista

Эту конфетку выпустили в 2013 году в концерне Volkswagen и приурочили к 50-летию пребывания марки на рынке. Одноместное авто выполнено из алюминия и углеводородного волокна, а сердцем послужил 5,2-литровый 600-сильный V10. Дверей тут нет, а пилот-водитель попадал в салон как лётчик – через верх после откидывания фонаря. Машина выставлена в музее Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе.