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И дурак может быть преуспевающим при наличии спроса на глупость.

— Валентин Домильм

Бюджетный фильтр для воды от Xiaomi

bdortmund
13 Май, 2020 / 7 Просмотров

Простейшая установка и «гладкий» дизайн/

Новый фильтр называется Mijia Faucet Water Purifier. Модель достаточно недорогая, а для монтажа не требуется никаких специальных инструментов или знаний. Сбоку есть окошко, через которое можно на глаз оценивать состояние фильтра.

Сама очищающая конструкция состоит из четырёх частей – ультратонкая половолокнистая мембрана, «кассета» из активированного угля, мембрана из полипропиленового хлопка и ещё один дополнительный фильтрующий слой.

Стоит устройство всего 1540 рублей. В продажу планируют запустить в начале лета.