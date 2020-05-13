Бюджетный фильтр для воды от Xiaomi

Простейшая установка и «гладкий» дизайн/
Новый фильтр называется Mijia Faucet Water Purifier. Модель достаточно недорогая, а для монтажа не требуется никаких специальных инструментов или знаний. Сбоку есть окошко, через которое можно на глаз оценивать состояние фильтра.
Сама очищающая конструкция состоит из четырёх частей – ультратонкая половолокнистая мембрана, «кассета» из активированного угля, мембрана из полипропиленового хлопка и ещё один дополнительный фильтрующий слой.
Стоит устройство всего 1540 рублей. В продажу планируют запустить в начале лета.
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