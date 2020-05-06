Новый гиперкар McLaren чуть не обогнал истребитель!

Получилась мощная заруба.
В новом выпуске популярного автошоу Top Gear решили утроить соревнование в скорости между американским истребителем последнего поколения F-35 и новейшим гиперкаром McLaren Speedrail.
Стоимость тачилы – 2,5 млн долларов. Её гибридный 4-литровый двигатель V8 имеет мощность в невероятные 1035 лошадей. Масса машины без водителя – 1430 кг. До трёх сотен разгоняется за 12,8 секунды. Максимальная скорость – 402,3 км/ч. Максималка истребителя – 1930 км/ч.
Чтобы уравнять шансы, организаторы решили использовать трек треугольной формы. Шансы у наземного участника были, и он бился до самого конца, но самолёт всё же оказался быстрее.
Кстати, машина не прошла «легализацию» в США, т.е. на ней нельзя ездить по обычным дорогам.
Ранее в том же шоу устраивали соревнование между Mazda MX5 и беговой собакой (порода Грейхаунд).
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