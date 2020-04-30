Новые приложения – лучшее за апрель

Каждый месяц выходят десятки и сотни новых приложений. Некоторые из них обещают вырасти в большие проекты, другие моментально забываются. Мы собрали для вас самые полезные и удобные приложения, вышедшие в апреле.

Zenkit To Do

Удобный менеджер дел на каждый день. Приложение Wunderlist закрывается, и Zenkit To Do призван его заменить. Дела из одного приложения в другое переносятся легко и быстро благодаря удобному импорту. Функционально тут всё аскетично, но есть всё необходимое – задачи, подзадачи, прикрепляемые заметки и комментарии, возможность вставить файлы любого формата + синхронизация с другими устройствами.

Яндекс.Мессенджер

Российский медиа-гигант растёт день ото дня. Теперь они запустили собственный мессенджер, бросив вызов Телеграму и Вайберу с Уотсаппом. Функционально ничего революционного – чаты, голосовые сообщения, отправка файлов, стикеры и др.

Госуслуги СТОП Коронавирус

Главная функция – получение цифрового пропуска для похода в магазин. Вводим логин и пароль с сайта госуслуг, заполняем анкету и получаем пропуск в виде QR-кода.

Smash

Удобное приложения для пересылки файлов. Работает примерно так, как диск Яндекса или Google. Файл закачивается на сервер, а адресату можно предоставить ссылку. Тут нет никакой рекламы, обязательно регистрации и ограничений по размеру файла. Данные хранятся 7 дней.

EdgeBlock

Программа здорово решает проблему случайных нажатий. Приложение блокирует края сенсорного экрана снижая вероятность нежелательного нажатия. Ширина блокировки регулируется в настройках.

ACRPhone

Блокировщик нежелательных номеров. Теперь банки и прочие ублюдки не будут вас беспокоить.

APKMirror Installer

Большущий каталог приложений, которые по каким-то причинам не могут попасть в Google Play. Сервис уже был в десктопном варианте, теперь же они выпустили приложение.

Volume Styles

Приложение изменяет панель звуковых настроек вашего смартфона на более удобную. Теперь у вас больше настроек, и ими будет удобнее пользоваться.

Fortnite

Мега-популярная королевская битва теперь доступна и для Android-устройств.

Dead by Daylight Mobile

Ещё одна игрушка, которая теперь вышла и для мобильных устройств. По сюжету четверо героев убегают от жестокого убийцы. При этом всеми действующими лицами управляют живые люди. Занимательная игра, которую никак нельзя пропустить.