10 самых быстрых военных вертолётов

Одна лопасть здесь, другая там!

Боевые вертолёты оцениваются по таким показателям, как надёжность, цена в производстве и обслуживании, огневая мощь. Скорость также очень важна, ввиду специфики вертолётной авиации. И именно об этом мы сегодня поговорим. Мы собрали для вас самые быстрые вертолёты нескольких классов. Погнали!

AW-109

Британско-итальянский вертолёт имеет крейсерскую скорость в 285 км/ч, а в экстренных ситуациях способен разогнаться и до 311 км/ч. Состоит на вооружении многих стран мира – Швеция, Малайзия, ЮАР, Новая Зеландия, Австралия.

AH-64D Apache

Знаменитый американский «индеец» в настоящее время многими специалистами считается самым мощным из ударных серийных вертолётов. Максимальная скорость – 365 км/ч. Крейсерская – 270 км/ч.

Ми-26

Советский/российский вертолёт относится к классу тяжёлых, транспортных «вертушек». Его два газотурбинных двигателя (по 11К лошадей каждый) разгоняет многотонную машину до 295 км/ч, если работать на пределе и с минимальной загрузкой. Крейсерская скорость гружёного – 265 км/ч. Запас хода – 800 км, потолок высоты – 4,6 км.

Ми-28H

Ещё один соотечественник. Он по всем показателям успешно конкурирует с Apache – 270 км/ч в нормальных условиях и 300 км/ч, если опаздываешь на войну.

Ка-52 “Аллигатор”

Наследник «Чёрной акулы». Максимальная скорость – 300 км/ч. Потолок высоты – 5 км, невероятно для «ударника».

NH90

Франко-немецкий вертолёт состоит на вооружение сил НАТО. Скорость – до 290 км/ч. При этом его можно считать рекордсменом по скорости подъёма – более 11 м/с.

AW139M

Ещё одна машина компании AugustaWestland (как #1 в нашем списке). Здесь у нас тяжёлый десантный вертолёт, который гоняет со скоростью под 310 км/ч.

AW110 Merlin

И ещё один британец/итальянец. Его скорость чуть меньше – 309 км/ч. При этом он многофункциональный – его используют не только вояки, но и гражданские службы: полиция, скорая помощь, пожарные.

Ми-35М

Этот российский вертолёт со временем должен заменить морально устаревший Ми-24. Его скорость превышает 320 км/ч.

CHF-47 Chinook

По американским военным фильмам мы все знаем этот двухвинтовой транспортный вертоль. У него просто зверская грузоподъёмность, но и скорость не намного меньше, чем у его лёгких кузенов – до 282 км/ч.