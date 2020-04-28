«Выносливость» – новая документалка о гоночном подразделении Porsche

Взгляд изнутри на жизнь и работу гоночной команды.

Немецкий автоконцерн недавно выпустил бесконечно интересный документальный фильм о своей команде в кузовных гонках «на выживании» вообще и том, как проходят гонки на двух наиболее уважаемых гоночных трассах в мире автоспорта – «24 часа Ле Ман» и «Нюрбургринг». Гоночная серия GT в последние годы набирает потерянную в 90-е популярность и активно теснит Формулу-1. Фильм снял Джеймс Рут, и получилось отлично!

Материал для фильма снимали по ходу всего гоночного сезона 2019. Уникальные кадры показывают закулисье одной из самых значительных гоночных команд мира. Упор сделан на две гонки «на выживание», идущие 24 часа без перерывов. Есть часть, показывающая, подготовку пилотов (Кевин Эстре, Михаэль Кристиансен, Лорен Вантхур, Мэтт Кэмпбелл) и машин к предстоящему марафону (легендарные 911 RS и 911 GT3 R). 90-минутный фильм захватывает с первых минут и не отпускает до конца. В переводе пока нету, поэтому рекомендуем смотреть в оригинале с субтитрами.

Бонус

А вот ещё один фильм о заводе Porsche. Тоже очень занимательный.