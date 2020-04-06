Мини-фургон для искателей приключений

Кто бы мог подумать, что из «игрушечного» фургончика можно сделать ЭТО.

Базирующееся в Индии тюнинг-ателье, как правило, специализируется на мотоциклах. Но на этот раз они взяли в оборот фургончик Suzuki Omni и превратили его в настоящую боевую единицу для тех, кто не любит сидеть дома.

Первым делом они полностью переделали шасси. Вместо стандартного заднего моста они поставили мост от Suzuki Samurai. От него же они взяли и двигатель, чтобы восполнить недостаток мощности заводской силовой установки. Колёсные арки кузова они расширили и оснастили ступенями. Шины поставили вездеходные. Также они закрыли стандартные окна, заменив их на почти танковые панели с прорезями. Весь корпус машины «обернули» в усиленный каркас с дополнительными местами для крепления канистр, запаски и прочего походного скарба.

Грузовой отсек кузова немного переработали. Теперь сюда при желании можно поместить горный мотоцикл. Также улучшили свет – установили несколько дополнительных мощных светодиодных фар.