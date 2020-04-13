Потенциально пригодные для жизни планеты

Круг возможных прибежищ человечества шире, чем кажется.

Когда-нибудь людишки окончательно подорвут здоровье матушки-Земли. И тогда нам придётся воля-неволей покинуть её в поисках другого места, где бы мы могли всё загадить бытовым пластиком, разлившейся нефтью и выбросами в атмосферу тяжёлых металлов. Мы собрали небесные тела, где хотя бы в теории можно построить колонию.

Меркурий

Самая близкая к Солнцу планета обладает поверхностью с условиями, категорически неприемлемыми для существования жизни. На повёрнутой к Солнцу стороне всегда более 450 градусов, а на другой наоборот – несовместимый с жизнью холод. Но учёные утверждают, что на границе этих областей есть участки с относительно приемлемыми условиями. Тут и можно построить колонию. Разумеется, полностью изолированную.

Венера

Тут вроде бы тоже относительно пригодные условия. Долгое время предполагали, что тут даже уже есть какая-нибудь жизнь. Потом, правда, учёные выяснили, что тут адски жарко – более чем в сто раз выше, чем на Земле. Сюда даже пытались запускать спутники, но они не достигали поверхности, выходя из строя ещё на орбите. В теории, можно построить полностью изолированную колонию.

Марс

Про жизнь на Марсе писали несколько веков. Тут есть какая-то атмосфера. Правда, вероятно нет воды. Притяжение – в три раза слабее земного, значит легче будет взлетать и строить. Ещё одна проблема – магнитное поле. Его тут нет. А значит, вся поверхностью открыта для радиации. Это дополнительно усложняет задачу. Есть строить колонию, то лучше «вгрызаться» в почву или глубокие кратеры. Но в теории это всё ещё возможно.

Луна

Это, пожалуй, наиболее вероятный вариант ввиду расстояния. Но есть те же проблемы, что и на Марсе – магнитного поля и атмосферы – почти нет. Сегодня существует десятки планов колонизации Луны от США, СССР/России, Китая. Как правило, колонию рисуют как комплекс зданий с полностью изолированной средой. Первый шаг уже сделан – проект Gateway, создание станции наподобие МКС, только около Луны. У станции две цели – изучение самой Луны и использовании Gateway в качестве перевалочного пункта по дороге на и с Марса.

Титан, Европа, Энцелад

Есть и другие места, где можно попробовать спасти цивилизацию. Например, спутники гигантов. Спутник Сатурна Титан по размерам больше Меркурия. Его открыли в 1655 году и за это время узнали многое. У Титана плотная атмосфера и притяжение в семь раз слабее земного. Уже доказано, что на поверхности есть жидкость, покрытая льдом. О глубине предполагаемых океанов и толщине ледяного покрова сложно судить, но гипотетические условия уже есть.

У его соседа по орбите Сатурна тоже сносные условия. Энцелад выглядит как снежный ком. Тут нет жидкой воды, но есть много льда. Тут можно построить дом, если затратить уйму ресурсов и времени.

Самым известным спутником помимо Луны в контексте вероятной колонизации можно считать Европу, спутник Юпитера. Здесь есть магнитное поле (большая редкость), атмосфера, лёд, а под ним даже, возможно, жидкая вода. Удалось даже распознать толщину льда – на разных участках она варьируется от 2 до 30 километров. Помимо этого, тут есть гейзеры!