Дальномер нового поколения для iPad Pro 2020

Технологии всё больше и больше приближаются к тому, что нам показывают в фантастических фильмах.
Новый лазерный дальномер с использованием искусственного интеллекта пока будет доступен только для iPad Pro 2020. Называется он LiDAR – Light Detection and Ranging). Приложение будет использовать камеру, чтобы почти мгновенно создавать цифровую 3D-модель окружающего пространства, попавшего в объектив. Точность обещают высочайшую.
Использовать технологию планируют при проектировании интерьеров, чтобы «примерить» мебель и понять подходит ли она по размерам и стилю. Также наверняка её возьмут на вооружение игроделы – самое то для VR-игрушек.
Технология уже на стадии тестов!
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