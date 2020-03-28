NASA показало самую детализированную фотографию Юпитера в истории

Космос бесконечно прекрасен.

Пока на Земле бушует коронавирус, учёным из американского космического агентства удалось сделать самую детализированную фотографию планеты Юпитер за всю историю изучения космоса. Изображение сделать из четырёх снимков, сделанных с «Юноны», межпланетной станции. В объектив попало южное полушарие Юпитера. Да, снимки пришлось обрабатывать.

До этой процедуры изображение было таким:

А вот детальные снимки поверхности газового гиганта, сделанные ранее:

А вот изображение и самой станции. Разумеется, это монтаж.